Meteoroloji'den 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Gün içerisinde yer yer sağanak yağış beklenirken, akşam saatlerinde hava parçalı çok bulutlu, yarın ise yağmurlu, zamanla sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyrederek kıyı şeridinde 19-23 derece, iç kesimlerde 24-25 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek
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