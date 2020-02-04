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Meteroloji Dairesi uyardı! 74 Km sürat ile...

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 Meteoroloji Dairesi, yarın saat 15.00’ten başlayarak Cuma 15.00’e kadarki süre için fırtına uyarısı yaptı.Kaynak: Fırtına uyarısı
Meteroloji Dairesi uyardı! 74 Km sürat ile...

Meteoroloji Dairesi, yarın saat 15.00’ten başlayarak Cuma 15.00’e kadarki süre için fırtına uyarısı yaptı.
Daireden yayımlanan uyarıda, son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, güney ve batı yönlerden saatte 39-49 km hızla kuvvetli rüzgar ve zaman zaman saatte 62-74 km hızla fırtına beklendiği duyuruldu.
Uyarıda, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

 

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