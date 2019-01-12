Michael Jackson, Çinli bir inşaat işçisinde yeniden hayat buldu (VIDEO HABER)

Michael Jackson stilini ustaca kullanarak dans eden Çinli bir inşaat işçisinin görüntüleri sosyal medyada bir virüs gibi yayılıyor.

Michael Jackson stilini ustaca kullanarak dans eden Çinli bir inşaat işçisinin görüntüleri sosyal medyada bir virüs gibi yayılıyor.

Görüntülerde Çinli işçinin hareketleri ustaca yaptığı görülüyor.

Bazı kullanıcılar yorumlarında, inşaat işçisinin 'ay yürüyüşü'nü Popun Kralı'ndan daha iyi yaptığını belirtirken, diğer bazıları da olayı "Michael Jackson'un inşaatçıda yeniden hayat bulması" olarak yorumladı.

RT'nin bildirdiğine göre, inşaat işçisinin ustaca performansı başka bir işçi arkadaşı tarafından Çin'deki bir inşaatta çekildi. Görüntünün ne zaman ve hangi şehirde çekildiği ise bilinmiyor.