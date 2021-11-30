Milletin Partisi kapanıyor, Zaroğlu: “UBP’ye katılacağız”

15 gün önce Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından UBP’ye katılmaları konusunda teklif aldığını belirten Milletin Partisi Parti Kurucusu Bertan Zaroğlu, parti olarak UBP’ye geçmek için oybirliği ile karar aldıklarını açıkladı.

15 gün önce Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından UBP’ye katılmaları konusunda teklif aldığını belirten Milletin Partisi Parti Kurucusu Bertan Zaroğlu, parti olarak UBP’ye geçmek için oybirliği ile karar aldıklarını açıkladı.

Milletin Partisini kapatıp UBP’ye geçeceklerini YENİDÜZEN’e açıklayan Zaroğlu, önümüzdeki günlerde tüm parti üyeleriyle birlikte UBP’ye katılacaklarını ifade etti.

Zaroğlu, “Gelen teklifi parti yetkili kurullarıyla görüşüp değerlendirdik, tüm parti yetkilileri ve üyeleri oy birliği ile bu kararı aldı. Önümüzdeki günlerde milli birlik ve bütünlük adına UBP’ye katılacağız. Yapılan 6. Sıra teklifini Parti Meclisi ve MYK’ya bildirdik, uygun görüldü. Ortak akıllar, bir bütün halinde hareket edeceğiz.” dedi.