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Milli ara yaramadı… Yakın Doğu Üniversitesi: 65- Fenerbahçe: 78

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Milli ara yaramadı… Yakın Doğu Üniversitesi: 65- Fenerbahçe: 78
Türkiye Kadınlar Basketbol liginin altıncı haftasında evinde Fenerbahçe’yi konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, rakibine 78-65 mağlup oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi bu mağlubiyetle ligde ilk yenilgisini aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Caferağa Spor Salonu’nda oynanan ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kayla MacBride, Courtney Vandersloot, Quanitra Hollingsvorth, Jantel Lavender ve Olcay Çakır beşiyle başladığı maçta  19-14, 38-36,42-52 ve 65-78 tamamlandı.

Maça etkili başlayan taraf Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Periyotta ilk dakika 6-3 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğü ile geçildi. Oyun kontrolünü sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Olcay Çakır’ın Jantel Lavender’e yaptığı asistten sayı bularak skoru 10-03 yapınca molaya gidildi.  Mola dönüşü Olcay Çakır’ın üç sayılık basketi ile skor bulmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi farkı 10 sayıya çıkardı( 13-03). Periyotta sayı bulmada zorlanan Fenerbahçe serbest atışlarla skoru 13-05 yaptı.  Periyoda 2.57 kala Yakın Doğu Üniversitesi skoru 19-09 yaparak aradaki 10 sayılık farkı korudu.

Son dakikaya girilirken faulden gelen serbest atışlarla Fenerbahçe skoru 19-14 yaptı. İlk periyot bu skorla Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyodun ilk basketi Yakın Doğu Üniversitesinden Courtney Vandersloot’tan geldi.

Periyotta ilk iki dakika 21-17 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi.  Hızlı hücum ve sert savunmanın etkili olduğu maçta, Cansu Köksal ve Courtney Vandersloot ile 6.40 25-19 geçildi.  Rakibi ile farkı kapatmaya çalışan Fenerbahçe 5.11’de skoru 27-25’e çekti.  Periyoda 3.40 kala serbest atışlarla Fenerbahçe maçta il kez öne geçti (29-31).  Fenerbahçeye Quanitra Hollingsvorth cevap vererek skoru 31-31 eşitledi.  Son iki dakikaya girilirken Courtney Vandersloot 3 sayılık isabetli basketi ile skoru 38-36 yaptı ve Yakın Doğu Üniversitesi maçta üstünlüğü yeniden ele geçirdi. İlk yarı 38-36 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü periyot Courtney Vandersloot’un basketiyle başladı(40-36). Vandersloot’a karşılık Fenerbahçe’den Birsel Vardarlı’dan geldi ve skor 40-39 oldu.  Maça etkili olmaya başlayan Fenerbahçe periyotta ilk üç dakika geride kalırken skoru 40-46 yaparak üstünlüğü ele aldı ve molaya gidildi. Mola dönüşü Kayla McBride’ın isabetli atışı ile devam edildi(42-48) Periyotta 4 dakikaya girilirken Fenerbahçe skoru 42-55 yaparak farkı 12 sayıya çıkardı. Son periyoda da 50-61 Fenerbahçe üstünlüğü ile gidildi.

Final periyodunda ilk iki dakika 52-63 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile geçildi. Maçta etkili olan Fenerbahçe periyot boyunca rakibi ile farkı korudu ve 6.04’de skoru 55-69 yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi oyunda skor bulsa da Fenerbahçe çekişmeli maçtan 78- 65 galip ayrıldı. 

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesinde; Kayla MacBride 17 sayı, 3 ribaunt,  Quanitra Hollingsvorth, 6 sayı, 2 riabunt,  Courtney Vandersloot, 9 sayı, 4 ribaunt, Olcay Çakır 7 sayı, 3 ribaunt,  Jantel Lavender 18 sayı kaydetti.
Fenerbahçe’de; Ayşe Cora20 sayı,  Birsel Vardarlı 15 sayı, Kelsey Plum 19 sayı,  Anastasiya Veremenka 6 sayı ile oynadı.

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