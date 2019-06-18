Mısır TRT Arapça'nın yayınını durdurdu

MURSİ KİMDİR?

68 yaşındaki Muhammed Mursi, Müslüman Kardeşler’in öne çıkan isimlerindendi. Uzun yıllar ABD’de eğitim gören Mursi, ilk olarak 1980’lerde Şarkiya’da Müslüman Kardeşler örgütüne bağlı “antisiyonist komitede” yer aldı. 2000-2005 yılları arasında Mısır parlamentosunda bağımsız milletvekilliği yapan Mursi, 2008 yılında tutuklandı. 8 ay tutuklu kalan Mursi, hapishaneden kaçtı.

Mısır’daki ayaklanmalar sırasında Müslüman Kardeşler tarafından kurulan Özgürlük ve Adalet Partesi’nin başkanı seçildi. Mısır cumhurbaşkanlığı seçimleri'nde Müslüman Kardeşler'in aday gösterdiği Hayrat Şatır'ın diskalifiye olması ile aday gösterildi. Mursi, 22-23 Mayıs'ta düzenlenen başkanlık seçimlerinin ilk turunda % 25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turdan da, %51.73 oy alarak, Mısır'ın 5.cumhurbaşkanı oldu.

Mursi, 30 Haziran 2013'te başlayan kitlesel eylemlerin ardından, Mısır Ordusu tarafından devrilmişti.