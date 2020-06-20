Mısır'dan Türkiye destekli Libya'ya 'kırmızı çizgi uyarısı: Doğrudan askeri müdahaleye neden olur

Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfettah el Sisi, Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin Sirte kentine saldırması durumunda Mısır'ın doğrudan çatışmaya girebileceğini söyleyerek, 'kırmızı çizgi uyarısında' bulundu.

Ülkesinin 'istikrarı sağlamak ve batı sınırlarını korumak için' Libya'ya askeri müdahalede bulunabileceğini dile getiren Sisi, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında ayrıca, 'ülkelerini savunmaları' için Mısır'ın, Libyalı kabilelere silah ve eğitim desteği vermeye hazır olduğunu da kaydetti.

Libya sınırındaki Sidi Barrani Askeri Üssü'nde konuşan Sisi, eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan stratejik öneme sahip Sirte kentine ve Jufra Hava Üssü'ne saldırılmasının Kahire'nin 'kırmızı çizgilerini aşmak' anlamına geleceğini belirtti.

Sisi, Sirte'ye olası bir saldırı girişiminin, doğrudan Mısır askeri müdahalesine neden olacağı tehdidinde bulundu,

Mısır liderinin bu açıklamaları, Türkiye destekli Trablus merkezli UMH güçlerinin başkentin 450 kilometre doğusundaki Sirte kentini ablukaya aldığı bir zamana gelmesi dikkati çekti.

Mısır yönetimi, Libya'daki iç savaşta ülkenin doğusunda konuşlu General Halife Hafter'e bağlı güçlere destek veriyor.

Ancak Türkiye destekli UMH güçleri, son haftalarda Mısır destekli Hafter güçleri karşısında kazanımlar elde ediyor.

Sisi'den orduya "ülke sınırları dışında askeri göreve hazır olun" mesajı

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, hava üssünde askerlere hitaben yaptığı konuşmada, Etiyopya'ya da mesaj gönderdi.

"Mısır ordusunun, ülke içinde ya da dışında bir görevde bulunabileceği" mesajı veren Sisi, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." dedi.

Sisi, Mısır ordusunun bölgenin en güçlülerinden biri olduğunu ve Mısır'ın ulusal güvenliğini ülke sınırları içinde ve dışında savunabileceğini dile getirdi.

Sisi'nin bu açıklamasının, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı'yla ilgili müzakerelerin sekteye uğradığı döneme denk geldi.

Mısır, müzakerelerin tıkanmasının ardından bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti