Miss Universe finalisti ailesinin onayıyla yaşama veda etti

23 yaşındaki Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti Sienna Weir, geçirdiği kazanın ardından yoğun bakımda tedavi görüyordu. Modelin yaşam desteği, ailesinin onayıyla kesildi.
Daily Mail’in haberine göre, geçtiğimiz ay attan düşme sonucu komaya giren modelin yaşamının sona erdirilmesi kararı ailesi tarafından alındı.
Modeli temsil eden Scoopy Management adlı ajans, genç kadının fotoğraflarını paylaşarak “Sonsuza kadar kalbimizdesin” ifadelerini kullandı.
Genç yaşta hayatını kaybeden modelin ölümüyle yıkılan sevgilisi Tom Bull, modelin son paylaşımına “Aşktan daha fazlası olan bir aşkla sevdik” paylaşımında bulundu.
Weir, 2022 yılında Avustralya’nın Miss Universe yarışmasında 27 finalist arasında yer almıştı.
Model, Miss Universe yarışmasından sonra modellik kariyerinde yükselişe geçmişti.
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