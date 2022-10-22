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Moody’s İngiltere’nin notunu değiştirmedi, görünümünü negatife çevirdi

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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's İngiltere'nin uzun vadeli kredi notunu "Aa3" olarak teyit etti, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.
Moody’s İngiltere’nin notunu değiştirmedi, görünümünü negatife çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu kuruluşu Moody’s İngiltere’nin yerel para birimi ve döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunu “Aa3” olarak teyit etti, not görünümünü ise “durağan”dan “negatif”e çevirdi. 6 Ekim’de kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de ülkenin görünümünü negatife çevirmişti.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) not görünümünün de “durağan”dan “negatif”e çevrildiği belirtilen açıklamada, negatif görünümün zayıf büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon karşısında artan politika belirsizliğinden kaynaklandığı aktarıldı.

BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA SÜRECEK

Açıklamada, ülkenin kredi notunun teyit edilmesinin ise İngiltere’nin zengin, rekabetçi ve çeşitli ekonomisi tarafından desteklenen ekonomik direncini yansıttığı kaydedildi.
Bu yılın başından bu yana ülke ekonomisinin büyümesinin yavaşladığına işaret edilen açıklamada, ekonominin gelecek çeyreklerde yavaşlamaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

YÜKSEK ENFLASYON, ZAYIF DIŞ TALEP

Açıklamada, ekonomik görünümün yüksek enflasyon, zayıf dış talep ve artan borçlanma maliyeti nedeniyle kötüleştiği, tüketim, yatırım ve ekonomik faaliyeti baskıladığı aktarıldı.
BoE’nin kalıcı enflasyon riskine karşı orta vadede para politikasını önemli ölçüde sıkılaştırmasının beklendiği belirtilen açıklamada, daha sıkı para politikasının da ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacağı kaydedildi. Açıklamada, ülkede harcanabilir gelirin gelecek yıl önemli ölçüde düşeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

İngiltere ekonomisinin 2023-2024 yıllarında ortalama yüzde 0,3 büyüyeceğinin ve 2026’ya kadar yüzde 1,5’lik potansiyel seviyesine dönmeyeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ülkede enflasyonun ise gelecek 6 ay içinde yüzde 11’e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

FİTCH DE GÖRÜNÜMÜ NEGATİFE ÇEVİRMİŞTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere’nin kredi notunu “AA-” olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü “durağan”dan “negatif”e çevirmişti.

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