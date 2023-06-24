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Moskova Belediye Başkanı'ndan halka çağrı: Durum zorlu, sokağa çıkmayın

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentte bir "terörle mücadele operasyonu rejiminin yürürlüğe girdiğini duyurdu ve "riskleri azaltmak için" Pazartesi gününün tatil ilan edildiğini belirtti.
Moskova Belediye Başkanı'ndan halka çağrı: Durum zorlu, sokağa çıkmayın

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentte bir "terörle mücadele operasyonu rejiminin yürürlüğe girdiğini duyurdu ve "riskleri azaltmak için" Pazartesi gününün tatil ilan edildiğini belirtti.

Sobyanin Moskova halkına "kent içinde mümkün olduğunca az seyahat etmeleri" çağrısı yaptı. Sobyanin ayrıca "durum zorlu" ifadesini kullandı.

Wagner güçlerinin ülkenin orta kesimlerinden kuzeye, Moskova'ya doğru ilerledikleri belirtiliyor.

Daha önce Rus makamları Moskova ve güneydeki Voronej'de "terörle mücadele operasyonu" yapıldığını belirtmişti.

Bu şekilde güvenlik güçlerine şu özel güçler veriliyor;

  • İnsanların hareketini ve ulaşımı kısıtlamak
  • Toplulukları gözlemlemek ve kısıtlamak
  • İnsanları ve araçları arama izni
  • Gerekirse nüfusun tahliye edilmesi
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