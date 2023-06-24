Moskova'nın güneyinde Wagner konvoyu görüldü

BBC'nin teyit ettiği bir videoda, silahlı araçlardan oluşan bir Wagner konvoyu M4 otoyolunda ilerlerken görülüyor. Bu yol Voronej ile Moskova'yı Lipetsk bölgesi üzerinden birbirine bağlıyor. Yukarıdaki fotoğraf da videodan alındı.

BBC'nin teyit ettiği bir videoda, silahlı araçlardan oluşan bir Wagner konvoyu M4 otoyolunda ilerlerken görülüyor. Bu yol Voronej ile Moskova'yı Lipetsk bölgesi üzerinden birbirine bağlıyor. Yukarıdaki fotoğraf da videodan alındı.

Daha önce Lipetsk bölgesi Valisi halka evlerinde kalmaları ve seyahat etmemeleri çağrısı yapmıştı.

Lipetsk'teki yerel yetkililer ikinci bir emre kadar tüm otobüs servislerinin iptal edildiğini duyurdu.

Voronej, Rostov'dan sonra Wagner birliklerinin önemli alanları ele geçirdiği belirtilen ikinci kent.

Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Üzerimize ateş açıldı.Önce topçu saldırıları şimdi de helikopterlerden" dedi.