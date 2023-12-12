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Motosiklet Sürücüsü Virajda Kontrolü Kaybederek Çarpma Sonucu Yaralandı

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Girne'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Virajda Kontrolü Kaybederek Palmiye Ağacına Çarptı, Yoğun Bakım Servisinde
Motosiklet Sürücüsü Virajda Kontrolü Kaybederek Çarpma Sonucu Yaralandı

Girne'de Yaşanan Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı: Habibullah SHAYEQ, Direksiyon Hakimiyetini Kaybederek Palmiye Ağacına Çarptı!

11 Aralık 2023 tarihinde Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Habibullah SHAYEQ (E-23) idaresindeki RM 117 plakalı motosiklet, sola meyilli virajda dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak yolun sağından çıktı ve orta refüjdeki bordür taşları ile bir palmiye ağacına çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Habibullah SHAYEQ, olay yerinden alınarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel yoğun bakım servisinde müşahade altına alınan SHAYEQ'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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