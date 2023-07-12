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Muğla'da orman yangını... Hızla yayılıyor...

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Aşırı sıcaklara karşı uyarıların peş peşe geldiği Muğla'da orman yangını başladı. Milas ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan yangın hızla yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Muğla'da orman yangını... Hızla yayılıyor...

Muğla’nın Milas ilçesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Milas Boğaziçi Mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde tüm hava araçları kalkış yaptı. Hava ekiplerinin yanında yer ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.

Otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle ormana sıçradığı belirtilirken, alevlerin Bodrum'dan da görüldüğü öğrenildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yaptığı açıklamada "Yangına müdahale yoğun şekilde sürüyor, umarım kısa sürede kontrol altına alacağız" dedi.

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