Muharrem İnce: Değişim isteyenleri dışla, sonra dostlarınla hayal kur; bölücü olan kim?

CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, ‘partiyi bölüyor' eleştirilerinin ardından yaptığı açıklamada "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" dedi.

CHP'nin 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterdiği ve son günlerde yeni bir parti kuracağı ileri sürülen Muharrem İnce, Twitter hesabında isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" şeklindeki ifadesine atıfta bulunan İnce, "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullandı.