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Mülteciler, Avrupa'ya gidebilmek için 'böbreklerini satıyor'

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Mülteciler, Avrupa'ya gidebilmek için 'böbreklerini satıyor'
Yeni bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afrikalı mültecilerin, insan kaçakçılarına ödeyecekleri parayı denkleştirmek için böbreklerini sattıkları ortaya çıktı.

Hollanda Televizyonu'nda Çarşamba akşamları yayınlanan Zembla adlı haber programı, Mısır'daki organ ticaretinin izini sürdü.

Kahire'de organ nakli yapan hekimler adına çalışan organ tüccarları ve onlarca mülteci, yasa dışı organ ticareti konusunda çarpıcı bilgiler verdi.

Erasmus Üniversitesi'nden kriminolog Frederike Ambagthheer'e göre, mültecilerin Avrupa'ya seyahatlerini finanse edebilmek için organlarını sattığı iddiası ilk kez bu kadar net kanıtlandı.

Organ tüccarları, hekimlerden böbrek başına 20 bin dolar alıyor. Organının satan mülteciye 13 bin dolar ödeme vaadinde bulunuyor. Ancak, bu miktar genellikle organ tüccarının istediği miktarda oluyor.

Sudanlı mültecinin eline geçen para 2 bin dolar

Kamera karşısında yüzünü gizleme gereği duymayan bir organ tüccarı, en az otuz kişinin böbreğini satın aldığını anlatıyor. Bu kişilerin insan kaçakçıları aracılığıyla Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç ve Norveç'e gittiklerini söylüyor.

Ancak herkes onlar kadar şanslı değil. Organ tüccarları genellikle Mısır'da sokaklarda ve kötü koşullardaki mültecilerin çaresizliğini kullanıyor.

Genellikle Sudan ve Eritre kökenli mültecilere, daha iyi bir yaşam için böbreğini satması konusunda baskı yapılıyor.

Sudanlı bir mülteci, 13 bin dolara böbreğini satmak için anlaştığını ama kendisine sadece 2 bin dolar ödendiğini söylüyor.

Bu mülteci, Avrupa'ya gidebilmek için karaciğerinin bir bölümünü de satmak istediğini anlatıyor.

Mısırlı insan hakları savunucusu Hamdi Alazazi'ye göre, zor koşullarda yaşayan bazı mültecilerin ise, sağlık kontrolü gerekçesi ya da sahte beyanlara götürüldükleri hastanelerde organları çalınıyor.

Doktorlar da yasa dışı organ ticaretinin içinde

Alazazi, Eritreli bir kadın mültecinin, kontrol için götürüldüğü hastanede uyandığında böbreğinin tekinin alınmış olduğunu gördüğünü söylüyor.

Mültecilerden alınan organlar, Ortadoğulu zengin hastalar için kullanılıyor. Hollandalı gazetecilere göre Avrupalı hastalar da böbrek nakli için yurt dışına gidiyor. Ülkelerine döndüklerinde ise, organı yakınlarının bağışladığını söylüyorlar.

Mültecilere yardım eden bir sosyal hizmet görevlisi, ülkedeki doktorların yaklaşık dörtte üçü yasa dışı organ ticareti ile bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Kahire'deki Şeyh Zayed Hastanesi'nin, yasa dışı organ ticaretinin yoğun biçimde gerçekleşttiği merkezlerden biri olduğu ileri sürülüyor.

İnsan hakları savunucusu Alazazi, insan ve organ kaçakçılığı ile ilgili olarak topladıkları bulguları güvenlik birimlerine ilettiğini ancak hiçbir işlem yapılmadığını savunuyor.

 

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