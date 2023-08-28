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Murat Şenkul: Devlet, belediyelerin paralarını gününde ödemeyi öğrenmek zorunda

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi’nin devlete hiçbir borcu olmamasına rağmen maliyeden en çok alacağı olan belediye olduğunu ifade ederek, “Devlet, belediyelerin paralarını gününde ödemeyi öğrenmek zorunda” dedi.
Murat Şenkul: Devlet, belediyelerin paralarını gününde ödemeyi öğrenmek zorunda

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, maliyeden en çok alacağı olan belediyenin Girne olduğunu ifade ettiği açıklama yaptı.

Murat Şenkul, Girne Belediyesi’nin devlete, sosyal sigortaya ve ihtiyata hiç borcu olmadığını ifade ederek, “Göreve geldiğimizden beri tüm yükümlülüklerimizi bir Belediyeye yakışır şekilde eksiksiz yerine getiriyoruz” dedi. Bunlara rağmen maliyeden en çok alacağı olan belediyenin de Girne olduğunu belirten Şenkul, “Ülkemizdeki sistem ne yazık ki böyle” ifadelerini kullandı.

Şenkul ayrıca, “Benim kentimin hakkı olan para niye bize zamanında aktarılmıyor?” şeklinde bir soru sordu. Şenkul, devlet yüzünden belediyenin zarara uğradığına da değindi…

Murat Şenkul’un tam paylaşımı şu şekilde:

“Girne Belediyesi’nin devlete vergi borcu yok, Sosyal Sigorta’ya borcu yok, İhtiyat‘a da borcu yok.

Göreve geldiğimizden beri tüm yükümlülüklerimizi bir Belediyeye yakışır şekilde eksiksiz yerine getiriyoruz.

Hatta gecikme faizi ödememek için katkıdan kesilmesini de beklemeden ödüyoruz.

Ama gelin görün ki maliyeden en çok alacağı olan Belediye devlete hiçbir borcu olmayan Girne belediyesi oluyor.

Ülkemizdeki sistem ne yazık ki böyle.

Devletine, ülkesine yakışır şekilde davranmanın ödülü mağdur edilmek olarak ödeniyor bu toprak parçasında.

Benim kentimin hakkı olan para niye bize zamanında aktarılmıyor?

Bu kadar yüksek enflasyon olan bir ülkede milyonlarca liranın ödenmemesi benim belediyeme milyonlarca lira finansman maliyeti olarak dönmektedir, bu şekilde devlet yüzünden belediyemiz zarara uğramaktadır.

Maliye Bakanı yeni değişti ve bu talebimi kendisine de ilettim, eski Maliye Bakanı Ali Şan arkadaşım da bize elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyordu eksik olmasın ama konu başka.

Konu devlet olmanın gerekliliğidir.

Bir gün yatırım gecikse haklı olarak faiz uyguladığı Belediyelere parasını da gününde ödemeyi öğrenmek zorunda bu devlet.

Girne Belediyesi olarak biz, bizim devlet kurumlarına ve kanunlarına gösterdiğimiz hassasiyetin ayni şekilde bizlere de gösterilmesini talep ediyoruz.

Herkesi oturduğu makamın hakkını vermeye, devlet olmanın gerekliliğini lafta değil fiiliyatta göstermeye bir kez daha davet ederim.”

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