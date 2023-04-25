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Murat Şenkul: Köy toplantılarına başlıyoruz

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, depremden dolayı ara verilen köy toplantılarına Ozanköy buluşması ile tekrardan başlanacağını belirterek, “Siz anlatacaksınız, biz notumuzu alıp gereğini yapacağız” dedi.
Murat Şenkul: Köy toplantılarına başlıyoruz

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası ara verilen köy toplantılarına 28 Nisan günü saat 19.30’da Ozanköy buluşması ile tekrardan başlanacağını kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, “Bölgeye dair düşüncesi, sorunu olan herkesi Cuma akşamı saat 19.30’da Ozanköy Spor Kulübü’ne bekliyoruz” dedi.

Meclis üyeleri ve tüm şube amirlerinin toplantıda hazır bulunacağını kaydeden Şenkul, “Siz anlatacaksınız, biz notumuzu alıp gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

 

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