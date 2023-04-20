  • BIST 5.012,34
  • Altın 1252.595
  • Dolar 19.4023
  • Euro 21.2793
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Musk, Twitter verilerini izinsiz kullandığı iddiasıyla Microsoft’u dava edecek

»
Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformunun verilerini izinsiz kullanmakla suçladığı Microsoft’u dava edeceğini belirtti.
Musk, Twitter verilerini izinsiz kullandığı iddiasıyla Microsoft’u dava edecek

BBC’nin haberine göre, Musk, Microsoft’un Twitter’ı kurumsal reklamcılık platformundan kaldıracağına dair, Twitter'da yaptığı paylaşıma, “Onlar, Twitter verilerini kullanarak yasa dışı eğitim aldılar. Dava zamanı.” ifadeleriyle yanıt verdi.

Ancak Musk, iddiasını destekleyecek bir kanıt veya herhangi bir detayı paylaşmadı.

Ayrı bir paylaşımında ise Musk, Twitter verilerini tartışmakla ilgili fikirlere açık olduğunu fakat Twitter’ın veri tabanını yağmalamanın, reklamları kaldırarak şeytanlaştırmanın ve ardından verilerini başkalarına satmanın, kazanmaya yönelik bir çözüm olmadığını belirtmişti.

Microsoft ise konuyla ilgili yöneltilen soruları cevaplamayı reddetti.

Microsoft daha önce kendi reklam platformunun 25 Nisan’dan itibaren Twitter’ı desteklemeyeceğini bildirmişti.

Bunun sonucu olarak da reklam alıcıları, Microsoft’un sosyal medya yönetim aracı vasıtasıyla Twitter hesaplarına erişemeyecekti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapay zeka uyardı: Türkiye için felaket olabilir18 Nisan 2023 Salı 22:24
  • Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor18 Nisan 2023 Salı 21:25
  • Twitter'da beş gündem etiketinden biri sahte18 Nisan 2023 Salı 16:11
  • Yapay Zeka Haber Sitesi TNW Yayında!18 Nisan 2023 Salı 09:18
  • SpaceX'in en güçlü uzay roketi Starship'in kalkışı teknik bir arıza nedeniyle ertelendi18 Nisan 2023 Salı 09:16
  • Çin’den korkutan hamle: Elektromanyetik silah geliştirdiler17 Nisan 2023 Pazartesi 21:25
  • İspanya’da ilk kez robotik ameliyatla akciğer nakli yapıldı17 Nisan 2023 Pazartesi 21:08
  • NASA'nın uzay domatesleri Dünya'ya geliyor17 Nisan 2023 Pazartesi 15:05
  • TikTok için bir yasak kararı daha16 Nisan 2023 Pazar 11:55
  • Yapay zeka cevapladı: İnsanoğlu dünyadan giderse neler olur?15 Nisan 2023 Cumartesi 22:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti