Myanmar'da askeri darbe karşıtı milletvekilleri tarafından sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin (CRPH) Başkan Yardımcısı Man Win Khaing Than, etnik gruplarla anlaşarak en kısa zamanda federal sisteme dayalı bir hükümet kuracaklarını açıkladı.

Myanmar'ın 1945'te Japonya işgaline karşı direnişe başladığı Ulusal Direniş Günü dolayısıyla konuşma yapan CRPH Başkan Yardımcısı Than, 9 Kasım 2020 seçimleri temel alınarak darbe karşıtı etnik silahlı gruplar ve partilerle hükümet kurabilmek için görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

Than, "Halkımızı cuntaya karşı korumak üzere etnik gruplardan kardeşlerimizle bir araya gelerek federal ordu ve geçici sivil hükümet kurmanın zamanı gelmiştir." açıklamasında bulundu.

CRPH üyelerinden Zin Mar Aung, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, halkı cuntadan koruyacak silahlı bir güç kurulması için etnik silahlı gruplarla görüştüklerini belirterek, "Hedefimizin yüzde 80'ine ulaştık. İlgili taraflarla görüşmeleri sürdürüyoruz." demişti.

Aung, federal ordunun kurulması sürecinde 27 Mart'ın dönüm noktası olabileceğine dikkati çekmişti.

Askeri darbenin ardından 5 Şubat'ta kurulan CRPH, cuntayı tanımayarak seçilmiş hükümeti geri getirmeyi hedefliyor.

Myanmar seçim kanunlarına göre genel seçimlerin ardından 4 ay içinde yeni hükümetin kurulması gerekiyor. Bu yüzden CRPH, 31 Mart'a kadar sivil hükümeti kurarak askeri yönetimi saf dışı bırakmak istiyor.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 380'in üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.