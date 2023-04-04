  • BIST 4.893,43
  • Altın 1225.734
  • Dolar 19.2257
  • Euro 21.0408
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Nalbantoğlu’nda güvenlik görevlisine taciz iddiası!

» »
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı, soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalacak.
Nalbantoğlu’nda güvenlik görevlisine taciz iddiası!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen “Cinsel taciz” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hasan İlgililer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, huzurda bulunan zanlı Hasan İlgililer’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın şahsı oda içerisinde taciz ettiği gerekçesi ile aleyhine yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak 3 Nisan 2023 tarihinde zanlıya ulaşıldığını ve Lefkoşa Adli Şube’ye gelmesi sağlanarak derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının konu ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verdiğini yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının tahkikat maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da Gümrüksüz Mal Tasarrufu31 Mart 2023 Cuma 17:48
  • Ev Açma ve Hırsızlık31 Mart 2023 Cuma 17:07
  • Deprem Tarama Projesi, LTB-İMO İş Birliğinde Uygulanmaya Başlıyor30 Mart 2023 Perşembe 12:50
  • Sahte Resmi Evrak Düzenledi!30 Mart 2023 Perşembe 11:38
  • Lefkoşa Gençlik Derneği, Deprem Konferansı düzenleyecek30 Mart 2023 Perşembe 10:33
  • Lefkoşa'da Dükkan Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar29 Mart 2023 Çarşamba 11:22
  • Lefkoşa Güreş İhtisas’ta Ali Özkan Çavuşoğlu başkan28 Mart 2023 Salı 16:21
  • Aracın önünü kesip, darp ettiler!28 Mart 2023 Salı 11:54
  • Gümrüksüz Mal Tasarrufu28 Mart 2023 Salı 10:43
  • Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanlığına Mustafa Özbilgehan getirildi28 Mart 2023 Salı 10:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti