Namık Kemal Anıldı

Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’ndaki büstü önünde düzenlenen törenle büyük şair anıldı. Namık Kemal Lisesi Edebiyat öğretmeni Sertaç İpekçioğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak, Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” eserinin ardından Kıbrıs’a sürgüne gönderildiğini ve 38 ay Mağusa’da kaldığını söyledi.
Şairin, Kıbrıslı Türkler için önemine vurgu yapan İpekçioğlu, kendisinin özgürlük sembolü haline geldiğini ifade etti. Öğrencilerin Namık Kemal’in şiirlerini okumasının ardından tören sona erdi.
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