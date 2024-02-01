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Narenciye üreticilerinin ‘ihracat’ sorunu çözüldü

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Narenciye ürünlerinin ihracatı konusunda yaşanan sorunlar aşıldı.
Narenciye üreticilerinin ‘ihracat’ sorunu çözüldü

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, narenciye üreticilerinin yaşadığı “ihracat” sorununun çözüldüğünü ifade ederek, narenciye ihracatı ile ilgili detaylı açıklamanın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği geçtiğimiz günlerde, ihracatta yaşanan sorunun çözümü için Güzelyurt’taki birlik binası önünde ateş yakarak eylem başlatmıştı.

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