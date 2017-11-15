NASA’dan korkutan fotoğraf

Geçtiğimiz aylarda Antarktika'da dünyanın en büyük buzul parçası ana karadan ayrılmış ve küresel ısınmayı gözler önüne sermişti.

Antarktika'daki Larsen C buz sahanlığındaki devasa boyutlarda büyüyen çatlak kopmuş ve 6 kilometrekarelik bir buz kütlesi Güney Amerika'ya doğru yola çıkmıştı. NASA bölgede çektiği ilk fotoğrafları paylaştı ve durumu gözler önüne serdi.

Temmuz ayında dünya basını, Antarktika’daki Larsen C buz sahanlığını gündeme getirmişti. Bunun sebebi ise bölgede tarihin en büyük kopuşlarından biri yaşanmış, 6000 kilometrekarelik bir buz kütlesi Antarktika’dan koparak çevrecileri ve bilim insanlarını korkutmuştu.

3 trilyon tonluk buz kütlesine sahip olan kütle o zamandan beri Güney Amerika’ya doğru ilerliyordu. Ta ki bugün ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Operation IceBridge isimli projesi kapsamında gökyüzünden yaptığı çekimlerin sonuçlarını dünya kamuoyuyla paylaşana dek. Hareket eden dev buz kütlesinin hızla yol aldığını gözler önüne seren kareler hakkında açıklama yapan Swansea Üniversitesi Profesörü Adrian Luckman, “Buzdağı bugüne kadar en büyük kopuşu yaşadı” açıklamasını yaptı.

Uzmanlar buz kütlesinin bölgeden geçen gemilere tehdit oluşturabileceğini söylerken bu konuda denizcileri uyardı.