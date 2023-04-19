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NASA’dan uyarı: 270 kiloluk uydu Dünya’ya düşecek

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NASA bir açıklama yaparak yaklaşık 270 kilogramlık bir uydunun Dünya'ya düşeceğini duyurdu. Açıklamada, uydunun bir insanın üzerine düşme ihtimaline de vurgu yapıldı.
NASA’dan uyarı: 270 kiloluk uydu Dünya’ya düşecek

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bir açıklama yaparak kamuoyunu uyardı… NASA, 2018 yılında kullanım dışı bırakılan Reuven Ramty Yüksek Eneri Güneş Spektroskopik Görüntüleyici Uydusu’nun (RHESSI) Dünya’ya düşeceğini açıkladı.

NASA, uydunun zarar verme ihtimali ile ilgili de bir açıklama yaptı.

Yaklaşık 270 kilogram ağırlığında olan uydunun Dünya’ya düşeceğini ve insanlara zarar verebileceği de belirtildi. ABD medyasında yer alan haberde, NASA’nın bu uydunun Dünya’ya ve insanlara zarar verme ihtimalinin de 2.467’de 1 olduğuna dikkat çekildi.

NASA, uydunun bazı parçalarının düşüş sırasında alev alarak yok olacağını fakat bazı parçaların Dünya’ya düşeceğini öngördü. 2002 yılında Güneş’teki patlamaları incelemek için gönderilen uydu 100 bin kayıt elde etmiş ve gama ışınları ve yüksek enerji ışınlarını kayıt altına almayı başarmıştı.

Uydu 2018’de “İletişimde yaşanan sıkıntılar” sebebiyle görevden alınmıştı.

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