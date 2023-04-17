NASA'nın uzay domatesleri Dünya'ya geliyor

NASA'nın astronotlara taze gıda üretmeye yönelik başarılı bir araştırmayı sonuçlandırmasıyla uzayda yetiştirilen domatesler bu hafta sonu Dünya'ya geri dönecek.

Domates hasadı, yaklaşık 2 bin kilogram malzemeyle bilimsel deneyleri taşıyacak olan ve ikmal için kullanılan SpaceX Dragon kargo uzay aracıyla 15 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ayrılacak.

Veg-05 deneyinde UUİ'deki astronotlar, yörüngedeki laboratuvarın minyatür serasında cüce domates yetiştirerek üç hasat gerçekleştirdi. Domatesler daha sonra dondurularak besin değerleri incelendi.

NASA bir blog yazısında, "Mürettebatın gelişmiş bir yaşam deneyimi olması ve taze gıda için uzayda bitki yetiştirme becerisi, gelecekteki uzun süreli görevler açısından önemli" diye yazdı.

Dünya'da kullanılmak üzere uyarlanabilir

Bu donanım, bahçeye erişimi olmayanlara taze ürün sağlamak ve yaşlılarla engellilere bahçe terapisi sunmak amacıyla, Dünya'da kullanılmak üzere uyarlanabilir.

Hafta sonu Dünya'ya dönecek diğer UUİ deneyleri arasında Japon uzay ajansı JAXA'nın ürettiği, daha verimli güneş pillerinin geliştirilmesinde fayda sağlayabilecek kristaller ve Kanada Uzay Ajansı'nın, mikro yerçekiminde atardamarların nasıl yaşlandığına ilişkin araştırması yer alıyor.

1980'lerden beri bitki yetiştirmek çok sayıda deneye konu oldu

Uzayda yiyecek ve bitki yetiştirmek, bir Sovyet mürettebatının Salyut 7 uzay istasyonunda ilk çiçeği yetiştirdiği 1980'lerden bu yana çeşitli uzay ajanslarının çok sayıda deneyinin konusu oldu.

Taykonot diye bilinen Çinli astronotlar geçen yıl uzayda ilk kez tohumdan çeltik yetiştirmişti. Böylece bilim insanları ilk kez bir çeltiğin, tohumdan kendi tohumlarını üretebilen olgun bir bitkiye kadarki tüm yaşam döngüsünü mikro yerçekimi ortamında başarıyla üretmiş oldu.

NASA, Dragon kargo aracının 15 Nisan Cumartesi günü Türkiye saatiyle 17.45'te UUİ'den kalkmasını ve ayrılmasını internet sitesinden ücretsiz ve canlı yayımlayacak.