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NATO’dan Putin’e savaş uyarısı: Daha kötü olacak

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NATO’dan Putin’e savaş uyarısı: Daha kötü olacak
NATO’dan Putin’e savaş uyarısı: Daha kötü olacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Parlamentosunda Sosyalist ve Demokratlar Grubunun toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

NATO’nun Ukrayna’daki savaşa ilişkin olarak iki görevi olduğunu belirten Stoltenberg, birinin Ukrayna’yı desteklemek, diğerinin çatışmanın tırmanmasını engellemek olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, üye ülkelerin Ulusal Silahlanma Direktörleriyle bu sabah bir toplantı yaparak, Avrupa Birliği ile de iş birliği içerisinde savunma sanayide üretimi artırma, müttefiklerin stoklarını doldurma konularını ele aldığını anımsattı.

“SAVAŞIN TIRMANMASINI ENGELLEMELİYİZ”

Daha fazla üreterek Ukrayna’ya daha fazla yardım sağlanması gerektiğine işaret eden Stoltenberg, “İlk mesaj şu ki; Ukrayna’yı desteklemeye devam etmeliyiz. Diğer mesaj ise savaşın tırmanmasını engellemeliyiz.” dedi.

Stoltenberg, Rusya’nın “sahte referandumlar, nükleer hile, silahlı güçlerin hareketlendirilmesi” hamleleriyle son günlerde çatışmayı tırmandırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Mesajımız, herhangi bir nükleer silah kullanımının kesinlikle kabul edilemez olduğudur. Bu, çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Rusya, nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini bilmelidir.”

“NATO İLE RUSYA ARASINDA BİR SAVAŞ DAHA KÖTÜ OLACAK”

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, şunları kaydetti:

“Putin’den bu tür nükleer retoriği tekrar tekrar görürsek, bunu ciddiye almamız gerekecek. Bu nedenle, bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağı ve nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiği mesajını net bir şekilde iletiyoruz. Sonra elbette başka bir tırmanma türü ortaya çıkacak. Bu Ukrayna’nın ötesinde bir tırmanış olacak. Şu anda Ukrayna’da devam eden savaş kötü ve Ukrayna halkı için bir trajedi elbette, ancak NATO ile Rusya arasında tam teşekküllü bir savaş daha da kötü olacak.” 

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