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Navalni’den yeni iddia: İşte Putin’in striptiz salonu

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Rus muhalif Aleksey Navalni'nin internet sitesinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olduğu iddia edilen 1,3 milyar dolarlık saraydaki striptiz salonunun görüntüleri paylaşıldı.
Navalni’den yeni iddia: İşte Putin’in striptiz salonu

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin internet sitesinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olduğu iddia edilen 1,3 milyar dolarlık saraydaki striptiz salonunun görüntüleri paylaşıldı.

Navalni, Putin'in emriyle zehirlendiği iddiasıyla Almanya'da tedavi gördükten sonra Rusya'ya dönüşünde geçen yıl tutuklanmış, ardından Putin'in gizli sarayı olduğu iddia edilen lüks evin görüntüleri basına sızmıştı.

Gizli tüneli, yüzme havuzu, buz pisti, kilisesi, tiyatro ve spor salonu olan sarayda Putin’in yatak odası olduğu söylenen odanın görüntüleri de dikkat çekmişti.

Navalni'nin ekibi son olarak da sarayda direk dansı yapılan salonun görüntülerini yayınladı.

‘HAYAL ETTİĞİMİZDEN ÇOK DAHA KÖTÜ’

Daha önce direk dansı salonunun evin planlarına göre bilgisayarda oluşturulan bir örneği paylaşılmıştı. Orijinal fotoğrafla beraber paylaşılan notta “Striptiz salonu gerçekten var. Hayal ettiğimizden çok daha kötü görünüyor” dendi.

Direk dansı salonunun daha önce bilgisayarda oluşturulan görüntüsü.

Sarayda ayrıca bir kumarhane ve disko olduğu da belirtiliyor. Rusya'nın simgelerinden biri olan çift başlı kartal görseli de sarayın birçok yerinde görülebiliyor.

Rusya liderine ait olduğu söylenen yatak odası.

PUTİN REDDETMİŞTİ

Putin’in yasa dışı kaynaklarla Karadeniz kıyısında kendisine lüks bir saray yaptırdığını öne süren video, geçen sene büyük ses getirmiş ve 24 saat içinde 20 milyondan fazla izlenmişti.

Navalni'nin ekibi, sarayı “Rusya tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı” olarak tanımlarken, Putin sarayın kendisine veya yakın akrabalarına ait olduğu iddialarını reddetmişti.

Putin'e yakın isimlerden Rus milyarder Arkadi Rotenberg de sarayın kendisine ait olduğunu belirtmişti.

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