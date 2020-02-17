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Necdet Osam'dan DAÜ'de seçim çağrısı!

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DAÜ Rektörü Prof.Dr. Necdet OSAM, görev süresi sona ermeden Senatörlere seçim çağrısı yaptı.
Necdet Osam'dan DAÜ'de seçim çağrısı!

Rektör Osam, açıklamasında "DAÜ’nün önünü açacak ve bize yakışan TEK adım, demokratik ve şeffaf yeni bir seçim sürecidir. Bunun tarihinin belirlenmesi ve sürecin başlatılması için gerekli adımları atmak siz değerli Senatörlere düşmektedir." dedi.

Necdet Osam'ın açıklamasının tam metni şöyle: 

Değerli Doğu Akdeniz Üniversitesi Çalışanları, Hatırlayacağınız üzere üniversitemizde çalışanların bir gecede işten çıkarılmış olduğu, özlük haklarınn geriletildiği, maaşların kesildiği, DAÜ-SEN’in kurumsal ve yöneticilerinin kişisel elektronik posta hesaplarının bile kapatıldığı veya engellendiği, çalışma barışının dinamitlendiği ve Toplu İş Sözleşmesi düzeninin ortadan kaldırıldığı bir dönemin ardından, siz değerli çalışma arkadaşlarımızın oylarıyla gelmiş bulunduğum Rektörlük görevinde vekillik dönemi hariç 3 yılı aşkın bir süreyi doldurmuş bulunmaktayım.

Görevde olduğum sürece demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, emeğin en yüce değer olduğuna olan sarsılmaz inancım doğrultusunda bir yönetim anlayışı benimsedim.

Bu anlayış doğrultusunda önceki dönemde işten çıkarılmış meslektaşlarımızın işlerine geri alınmalarını sağladım.

Gerek vekillik gerekse seçilmiş Rektör olarak yürütmekte olduğum görev sürem boyunca kurumdaki çalışan bireylerin hiçbirinin özlük haklarında herhangi bir gerileme yaşatmadım; hatta Üniversitemizin imkanlarının elverdiği ölçüde kesintiye uğratılan özlük haklarının düzeltilmesini sağlamanın onurunu yaşadım ve hiçbir çalışanımızın hakkının yenmesine izin vermedim.

Gelinen aşamada siyasilerin ve bazı çevrelerin girişimleriyle DAÜ artık geçmişte kaldığı düşünülen karanlık günlerine sürüklenmek istenmektedir.

Aylardır bu baskı ve itibarsızlaştırılma altında çalışmaya devam ederken, bu Üniversiteye bu kadar yıldır emek vermiş çalışanlar olarak Üniversitemizin “Eski Oyunlar ve Yöntemlerle” geri götürülmesine izin verme lüksümüz olmadığını düşünmekteyim.

Bu bağlamda kurumumuzun kaosa sürüklenmesini önlemek, Magna Carta Universitatum’a atmış olduğum imza ile demokrasi ve evrensel değerlerin Üniversitemizde kökleşmesini sağlamak ve Üniversitemizin önünü açmak adına değerli Senatörlerimize açık çağrımdır:

Gelinen aşamada DAÜ’nün önünü açacak ve bize yakışan TEK adım, demokratik ve şeffaf yeni bir seçim sürecidir.

Bunun tarihinin belirlenmesi ve sürecin başlatılması için gerekli adımları atmak siz değerli Senatörlere düşmektedir.

DAÜ’ye yakışır bir seçim sürecinin VYK tarafından resmi olarak başlatılması durumunda, üzerime düşeni - sürem 2021 Haziran ayında dolacak olmasına rağmen - yapacağımı ve sürecin önünü açmak için istifa edeceğimi saygılarımla bilginize getiririm.

Tüm DAÜ çalışanlarından beklentim bugüne kadar yerleşmiş olan, Rektör’ün seçimle işbaşına gelmesi teamülüne sahip çıkmalarıdır.

Son olarak, kurumumuza yaptığınız katkılardan dolayı hepinize tek tek teşekkür ederken, yeni başlayan akademik dönemde de aynı özveriyle çalışacağımıza olan inancımın tam olduğunu belirtir, başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Prof.Dr. Necdet OSAM

Rektör

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