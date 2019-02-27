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Netflix belgeselinde cinayetten hüküm giyişi anlatılan Steven Avery, temyiz hakkı kazandı

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Dijital film ve dizi platformu Netflix'in en popüler yapımlarından biri olan "Making a Murderer"da cinayetten hüküm giyişi anlatılan Steven Avery, verdiği temyiz hakkı mücadelesini kazandı.
Netflix belgeselinde cinayetten hüküm giyişi anlatılan Steven Avery, temyiz hakkı kazandı

Wisconsin eyaletinde bir mahkeme, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Avery'nin davasını yeniden inceleyecek.

Steven Avery, Teresa Halbach isimli genç bir fotoğrafçıyı öldürme suçuyla hapiste bulunuyor.

Çok izlenenen belgesel serisi, Avery'nin işlemediği bir suçtan 18 yıl hapis yatışı ile başlıyor ve Halbach cinayeti ile sonlanıyordu.

Avery, bu ikinci cinayet davasında suçsuz olduğunu savunuyordu.

56 yaşındaki Amerikalı mahkumun, temyiz başvurusu, çakıl ocağında insana ait olduğu düşünülen kemiklerinin bulunması sonrası kabul edildi.

Avery'nin avukatı bu kemiklerin DNA testi yapılmadan aileye verilmesinin, eyalet yasalarına aykırı olduğunu söylüyor.

'Savcılığın teorisi sarsılabilir'

Avukat Kathleen Zellner, davada çok önemli bir delil olabilecek bu kemiklerin, ileri testlerden geçirilmediğini açıkladı.

Zellner'a göre eğer bu bulunan kemikler öldürülen kadına ait çıkarsa, savcılığın Halbach'ın Avery'nin mülkünde öldürüldüğü yönündeki teorisi sarsılacak.

Making a Murderer isimli belgesel serisi, Steven Avery'nin merkezinde olduğu hukuki süreç üzerinde şüphe oluşturuyordu.

 

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