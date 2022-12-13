Netflix belgeselinde Meghan Markle’dan ilginç iddia: “Kurtlara yem oluyordum”

Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra her adımları ayrı bir olay olan Meghan Markle ve Prens Harry, son zamanlarda Netflix'te yayınlanmaya başlayan belgeselleriyle gündemde.

2018’de peri masalına benzetilen bir düğünle hayatlarını birleştiren Meghan Markle ve Prens Harry, evlendikleri hatta evlilik hazırlıkları yapmaya başladıkları günden beri basının ilgi odağıydı.

Biri Kraliyet Ailesi’nin küçük oğlu, diğeri ise Hollywood’da yıldızı parlayan ünlü bir oyuncuydu. İkili şaşaalı bir düğünle hayatlarını birleştirse de Kraliyet Ailesi ile birliktelikleri pek uzun sürmedi. Kraliyet görevlerini bırakan çift, sarayı da terk ederek kendilerine yeni bir hayat kurdu. Ne var ki bu hayatı kurarken epey de gürültü yarattılar. Özellikle de iki yıl önce Oprap Winfrey’e verdikleri skandal röportaj Kraliyet Ailesi ile aralarını iyice açtı.

Röportajda Markle, ırkçılıkla karşılaştığını, Kate Middleton ile anlaşamadığını, hizmetkârlardan kötü muamele gördüğünü anlatırken, Harry de eşinin sonunun annesininkiyle aynı olmasından korktuğunu anlattı.

YENİ BÖLÜMLERİN TANITIMI OLAY OLDU

Skandal röportajdan sonra çift; sadece düğünler ya da Prens Philip ve Kraliçe Elizabeth’in cenazeleri gibi çeşitli durumlarda aileyle bir araya geldi. Bu arada da kendilerine yeni bir kazanç alanı yaratarak Netflix ve Spotify gibi akış platformlarına içerik sağlamak üzere çeşitli anlaşmalar yaptılar.

Şimdi bu içeriklerin bir örneği olarak, uzun zamandır beklenen Netflix dizisinin ilk üç bölümü yayınlandı. Çifti, daha önce belgesel şeklindeki seriyi defalarca ertelemişti. Ancak sonunda akış platformunun baskılarını daha fazla geri çeviremediler ve izleyici ile buluştular. Her adımları gibi bu belgesel de hem Kraliyet çevresinde hem de dünyada ses getirdi.

Bir sonraki bölümün yayını için geri sayıma başlayan Netflix, yeni tanıtımda Markle ve Harry’den dikkat çeken sözlere yer verdi.

“BİZİ KORUMAK İÇİN GERÇEĞİ ASLA SÖYLEMEDİLER”

Fragmanda, Prens Harry, Markle ile kendilerini hedef alan İngiliz magazin gazetelerine karşı nasıl mücadele ettiklerini anlatırken görülüyor. Harry ayrıca kendisine ve eşine, ağabeyi Prens William’dan farklı davranıldığını iddia ediyor:

“Kardeşimi korumak için yalan söylemekten mutluydular. Bizi korumak için asla gerçeği söylemeye istekli olmadılar.”

Eski Suits yıldızı da Birleşik Krallık hükümeti, artık vergi mükellefleri tarafından finanse edilen güvenliğe hakları olmadığı için 24 saatlik polis korumasını kaldırıldığını anlatıyor:

“Güvenliğimiz çekiliyordu. Dünyadaki herkes nerede olduğumuzu biliyordu… Ben kurtların önüne atılmıyordum. Kurtlara yem oluyordum.”

KRALİYET UZMANLARI ŞOKE OLDU

Kraliyet uzmanı Kinsey Schofield, Fox News Digital’e Harry’nin son iddiaları karşısında dehşete düştüğünü söyledi:

“Harry ve Meghan’ın belgeseli, sahtekârlıkla dolu. Harry, ‘Kardeşimi korumak için yalan söylemekten mutlu oldular, bizi korumak için doğruyu söylemeye asla istekli olmadılar’ dediğinde eminim ki Kraliyet’e atıfta bulunuyor. Kurgu sırasında büyük olasılıkla düzelttiler.”

Schofield, Prens’in geçmişini hatırlatarak sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Harry, saraya William’ın yapabileceğinden çok daha tartışmalı hikayeler sağladı. William varis. Tabii ki saray onu koruyacak. Burnunu beladan uzak tut, senin hakkında da hiçbir şey söylenmez… Saray, Harry’nin imajını öfkeli bir bar sakininden bir savaş kahramanına dönüştürmek için fazla mesai yaptı.”

Ayrıca başka uzmanlar da Markle ve Harry’nin belirttikleri olaylar ile gerçeklerin, zaman açısından birbirileriyle uymadıklarına da dikkat çekti.