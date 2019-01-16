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Netflix üyelik ücretlerine zam

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Online dizi, film ve belgesel platformu Netflix'in abonelik ücretlerine zam yapacağı öğrenildi. Beklenen zam miktarının ise yüzde 13 ve 18 arasında olduğu belirtildi.
Netflix üyelik ücretlerine zam

Online dizi, film ve belgesel platformu Netflix'in abonelerine ciddi bir artış yapacağı öğrenildi. Şirket, konuyla henüz bir açıklama yapmasa da, zam söylentileri internete sızdı.

NBC'de yer alan habere göre, Netflix, üyelik ücretlerine yüzde 13 ila 18 oranında bir zam yansıtacak.

Bu sonuçlar doğrultusunda Netflix'te Giriş Paketi aboneliğin fiyatı 8 dolardan 9 dolara, Standart Paket ücretinin de 11 dolardan 13 dolara çıktığı görülüyor. Premium Paket söz konusu olduğunda ise ücret 14 dolardan 16 dolara çıkacak.

Henüz net bir tarih verilmese de, 3 ay içinde yeni fiyatlandırmanın kullanıcıya yansıtılacağı konuşuluyor. Öte yandan bu zamların ABD genelini kapsadığı ve Türkiye fiyatları için şimdilik herhangi bir zammın söz konusu olmadığı ifade edildi.

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