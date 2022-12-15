Netflix’te zirve değişti: Wednesday, Dahmer’ı geride bıraktı

Akış platformu Netflix; son zamanlarda abonelik fiyatlarını artırmak, reklamları entegre etmek gibi kullanıcıların pek de hoşlanmadığı planlarla dikkat çekse de yayınladığı içeriklerle de tüm dünyada izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Jenna Ortega’nın başrolde yer aldığı, Addams Ailesi’nin “Çarşamba günü doğanlar dertli olurlar” diyen kızı Wednesday’i odağına alan ve bunu da yaparken Tim Burton’ı yönetmen koltuğuna oturtan yapım, tüm zamanların en popüler ikinci İngilizce dizisi oldu.

Tim Burton’ın yönettiği dizi, platformda bir ay içinde bir milyar saatten fazla izlenen üçüncü program oldu. Wednesday’den önce ise Squid Game ve Stranger Things 4, yer alıyor.

“En Popüler” listesindeki sıralamalar, bir içeriğin platformda ilk 28 gün içinde izlendiği saat sayısına göre belirleniyor. Evan Peters’ın başrolde yer aldığı Dahmer da ilk 28 gününde 856,2 milyon saate ulaşırken, Wednesday’in daha da fazla izleyiciye ulaşması için daha bir haftası var.

Ancak dizinin, Stranger Things 4’ü geçmesi pek olası görünmüyor. Çünkü Stranger Things 4, 13 saat sürerken, Wednesday toplam sadece 6,8 saat sürüyor.

Yine de dizinin ilk 28 gününde Stranger Things’den daha fazla hane tarafından izlendiği söylenebilir. Dizi ayrıca Kraliyet Ailesi’nin sansasyonel çiftinin belgeseli Harry & Meghan’ı izlenme sıralamasında da geride bıraktı.

Belgesel dizisi, 8 Aralık’taki prömiyerinden bu yana 81,6 milyon saatle Netflix’in haftalık sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Bu da Netflix’in tüm zamanların en büyük ilk belgeseli.