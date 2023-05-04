  • BIST 4.568,51
  • Altın 1276.91
  • Dolar 19.4798
  • Euro 21.5586
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Nicolas Cage’ten ilginç çıkış: “Anne karnındayken karanlıkta yüzler gördüm”

»
Hollywood yıldızı Nicolas Cage'e, katıldığı bir programda, hatırlayabildiği en eski çocukluk anısı soruldu. Ünlü aktörün bu soruya verdiği cevap ise hayli ilginç oldu.
Nicolas Cage’ten ilginç çıkış: “Anne karnındayken karanlıkta yüzler gördüm”

59 yaşındaki ABD’li aktör Nicolas Cage, katıldığı “The Late Show With Stephen Colbert” programında, en eski çocukluk anısı olarak henüz annesinin karnındayken bilincinin yerinde olduğunu ve “karanlıkta yüzler” gördüğünü hatırlayabildiğini anlattı.

Daily Mail’in haberine göre, soru sorulunca Cage, “Bir düşüneyim. Dinle, bunun kulağa çok uzak geldiğini biliyorum ve gerçek olup olmadığını bilmiyorum ama bazen ta ana rahmine geri dönebildiğimi ve karanlıkta yüzler görüyormuş gibi hissedebildiğimi düşünüyorum. Kulağa çok soyut geldiğini biliyorum ama bir şekilde gerçekleşmiş gibi görünüyor.” dedi.

“YANLIŞ DA OLABİLİR…”

Öte yandan ünlü oyuncu, sözde anılarının “ses titreşimleri” tarafından tetiklenmiş olabileceğini de kabul etti. Cage, “Artık ana rahmimde olmadığıma göre, o aşamada bende yankılanan ses titreşimlerinin olabileceğini hayal etmeliyim. Bu çok geriye gidiyor. Bilmiyorum. Aklıma bu geliyor… Anne karnında olduğumu hatırlıyor muyum bile bilmiyorum ama bu düşünce aklımdan geçti.” diye ekledi.

Ünlü aktörün annesi, Mayıs 2021’de 85 yaşında vefat eden dansçı Joy Vogelsang’dı. Akademisyen ve sinema yöneticisi olan babası August Coppola ise 2009 yılında vefat etti.

Programda ölümden sonra yaşama inanıp inanmadığı da sorulan Oscar ödüllü yıldız, “elektriğin” öldükten sonra da devam edeceğini öne sürdü.

Cage bu soruya da, “Kimse gerçekten bilmiyor, ben de bilmiyorum. Elektrik devam ediyor. Bedenlerimizi hareketlendiren kıvılcım ne olursa olsun, beden geçtikten sonra kıvılcımın gitmeye devam ettiğini düşünmeyi seviyorum. Ama o elektriğin bilince sahip olup olmadığını kim gerçekten söyleyebilir?” şeklinde bir cevap verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Acıkan öğrenci ‘sanat eseri’ni yedi01 Mayıs 2023 Pazartesi 22:43
  • Kanye West, Adidas’ın başını yaktı… Yatırımcılar şirkete dava açtı01 Mayıs 2023 Pazartesi 20:02
  • Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde flüt & piyano resitali yer alacak01 Mayıs 2023 Pazartesi 12:35
  • Ünlü İngiliz yazardan ilginç iddia… “Lisa Simpson otistik olabilir”30 Nisan 2023 Pazar 22:15
  • Gargacık masal kitabının tanıtımı yapıldı30 Nisan 2023 Pazar 19:36
  • “Sanat ve Bilimin Işığında Emeğin Kurtuluşu, Devrimin Yürüyüşü” için 1 Mayıs30 Nisan 2023 Pazar 18:38
  • Meghan Markle’ın yıllarca gizlediği fotoğraf ortaya çıktı30 Nisan 2023 Pazar 18:20
  • Kral 3. Charles’ın taç giyme törenine ünlü yağacak29 Nisan 2023 Cumartesi 22:25
  • 13 yaşındaki Türk balerin dünyanın en prestijli okulunda29 Nisan 2023 Cumartesi 16:49
  • Hüseyin Özinal 'ın 13’üncü kişisel sergisi "Nothing is Going to Hurt You" açıldı29 Nisan 2023 Cumartesi 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti