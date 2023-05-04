Nicolas Cage’ten ilginç çıkış: “Anne karnındayken karanlıkta yüzler gördüm”

Hollywood yıldızı Nicolas Cage'e, katıldığı bir programda, hatırlayabildiği en eski çocukluk anısı soruldu. Ünlü aktörün bu soruya verdiği cevap ise hayli ilginç oldu.

59 yaşındaki ABD’li aktör Nicolas Cage, katıldığı “The Late Show With Stephen Colbert” programında, en eski çocukluk anısı olarak henüz annesinin karnındayken bilincinin yerinde olduğunu ve “karanlıkta yüzler” gördüğünü hatırlayabildiğini anlattı.

Daily Mail’in haberine göre, soru sorulunca Cage, “Bir düşüneyim. Dinle, bunun kulağa çok uzak geldiğini biliyorum ve gerçek olup olmadığını bilmiyorum ama bazen ta ana rahmine geri dönebildiğimi ve karanlıkta yüzler görüyormuş gibi hissedebildiğimi düşünüyorum. Kulağa çok soyut geldiğini biliyorum ama bir şekilde gerçekleşmiş gibi görünüyor.” dedi.

“YANLIŞ DA OLABİLİR…”

Öte yandan ünlü oyuncu, sözde anılarının “ses titreşimleri” tarafından tetiklenmiş olabileceğini de kabul etti. Cage, “Artık ana rahmimde olmadığıma göre, o aşamada bende yankılanan ses titreşimlerinin olabileceğini hayal etmeliyim. Bu çok geriye gidiyor. Bilmiyorum. Aklıma bu geliyor… Anne karnında olduğumu hatırlıyor muyum bile bilmiyorum ama bu düşünce aklımdan geçti.” diye ekledi.

Ünlü aktörün annesi, Mayıs 2021’de 85 yaşında vefat eden dansçı Joy Vogelsang’dı. Akademisyen ve sinema yöneticisi olan babası August Coppola ise 2009 yılında vefat etti.

Programda ölümden sonra yaşama inanıp inanmadığı da sorulan Oscar ödüllü yıldız, “elektriğin” öldükten sonra da devam edeceğini öne sürdü.

Cage bu soruya da, “Kimse gerçekten bilmiyor, ben de bilmiyorum. Elektrik devam ediyor. Bedenlerimizi hareketlendiren kıvılcım ne olursa olsun, beden geçtikten sonra kıvılcımın gitmeye devam ettiğini düşünmeyi seviyorum. Ama o elektriğin bilince sahip olup olmadığını kim gerçekten söyleyebilir?” şeklinde bir cevap verdi.