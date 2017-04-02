Nijerya'da Menenjit salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı 328'e çıktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da menenjit salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 328'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Prof. Isaac Odewole, menenjit salgını nedeniyle ülkede son birkaç haftada 328 ölüm gerçekleştiğini belirtti.

Odewole, hastalıkla mücadelede aşı ve diğer sağlık malzemelerinin temini için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile iş birliği konusunda görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Odewole, "Çalışmalarımız neticesinde, Zamfara ve Katsina eyaletlerinde kullanılmak üzere 500 bin menenjit aşısını DSÖ'den temin ettik. Bunun yanısıra İngiliz hükümetinden de 800 bin ünite aşı aldık." dedi.

Ülkede, 2015'te hastalığa bağlı 131 ölüm yaşanırken, bu sayı 2016'da 33'e düşmüştü.