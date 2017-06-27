 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 141,148
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALefkoşa'da 2 araç ateşe verildi

Nijerya’da ülkede eş zamanlı 7 bombalı saldırı

» »
Nijerya’da ülkede eş zamanlı 7 bombalı saldırı
Nijerya'nın Maiduguri kentinde eş zamanlı 7 bombalı intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya’nın Maiduguri kentinde eş zamanlı 7 bombalı intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kolera salgını: 15 ölü19 Haziran 2017 Pazartesi 12:39
  • Mali'de otele saldırı: 2 ölü19 Haziran 2017 Pazartesi 09:30
  • Somali'deki intihar saldırısı15 Haziran 2017 Perşembe 09:40
  • Eski Güney Afrika ana muhalefet lideri halktan özür diledi14 Haziran 2017 Çarşamba 09:43
  • Kongo’da 930 mahkum firar etti12 Haziran 2017 Pazartesi 12:41
  • Türk televizyonları duymasın! Beterin beteri varmış12 Haziran 2017 Pazartesi 12:38
  • Güney Afrika'da sadece bir ayda 63 kadın öldürüldü11 Haziran 2017 Pazar 12:30
  • Fas'ta 300 bin yıllık insan kalıntısı bulundu08 Haziran 2017 Perşembe 11:38
  • Güney Afrika'da şiddetli fırtına 8 can aldı08 Haziran 2017 Perşembe 11:34
  • Kenya'da yardım görevlilerine bombalı saldırı: 4 ölü07 Haziran 2017 Çarşamba 11:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti