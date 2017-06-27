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Nijerya’da ülkede eş zamanlı 7 bombalı saldırı
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27.06.2017 11:51
Nijerya'nın Maiduguri kentinde eş zamanlı 7 bombalı intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya’nın Maiduguri kentinde eş zamanlı 7 bombalı intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.
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