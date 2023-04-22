Nikos Hristodulidis: Yaptırımlar konusunda ülkenin imajına zarar vermelerine müsaade etmeyeceğiz

ABD ve İngiltere’nin Rus oligarklarla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle bazı Rum özel ve tüzel kişileri yaptırım listesine alması ile ilgili konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Ülkemizin imajına zarar verecek herhangi bir şeye müsaade etme

ABD ve İngiltere’nin Rus oligarklarla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle bazı Rum özel ve tüzel kişileri yaptırım listesine alması üzerine ABD’den somut veri talep eden Rum yönetiminin halen talebinin yerine getirilmesini beklediği bildirildi.

Fileleftheros’un “Yaptırımlar Konusunda Toplantı Üstüne Toplantı” başlıklı haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, yaptırımlar konusunda gerek şahsının gerek çalışma arkadaşlarının her gün toplantı yaptığını, toplantılara önümüzdeki hafta da devam edeceklerini söyledi.

Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, özel ve tüzel kişilerin yaptırım listesine alınma sebepleriyle ilgili talep ettikleri ilk somut bilgilerin (dün) kendilerine ulaşma ihtimali olduğunu kaydeden Hristodulidis ülkenin üzerine herhangi bir gölge düşmemesi adına gereğini yapabilmek için verilere ihtiyaçları olduğunu, almak için ABD ve İngiltere’yle günlük iletişim halinde olduklarını açıkladı.

“İYİ BİR İMAJ YARATMAK YILLAR GEREKTİRİR, BİR GÜNDE YIKILIR”

Nikos Hristodulidis “Sonuna kadar gideceğiz. İyi bir imaj yaratmak yıllar gerektirir, bir günde yıkılır. Ülkemizin imajına zarar verecek herhangi bir şeye müsaade etmemiz söz konusu değildir. Ülkemizin üzerine herhangi bir gölge olmamasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Haravgi “İyi İmaj Yaratmak Yıllar Sürer, Bir Günde Yıkılır” başlıklı haberinde Hristodulidis’in ve Rum Merkez Bankası Başkanı Konstantinos İrodotu’nun, ABD ve İngiltere’nin Rus oligarklara ve onlarla alışveriş yapanlara dayattığı yaptırımları uygulayacaklarını teyit ettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis ve İrodotu, yaptırım listesinin genişlemesinin şu ana kadar Rum ekonomisine herhangi bir etkisi olmadığı, bankaların yeterli sermaye ve likiditeye sahip olduğu teyidinde de bulundu.

Gazete iyi imaj oluşturmanın yıllar aldığını ancak bir günde yıkılabileceğini, bunun da ülke ekonomisini ve gündelik hayatını olumsuz etkileyeceğini söyleyen Hristodulidis’in, 9 yıl boyunca Nikos Anastasiadis’le çok yakın çalıştığı için Güney Kıbrıs’ı “tamir edilemez şekilde ifşa eden altın pasaport skandalının baş aktörlerinden olduğunu” yazdı.

Politis de haberi “ABD’den ve Birleşik Krallıktan Verileri Bekliyoruz… AngloAmerikanlar Kıbrıslılara ve Ofislere Yönelik Yaptırımlarla İlgili Verileri Yakında Gönderecek” başlığıyla aktardı.