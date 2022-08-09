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Nikos Nuris, ara bölgeye yerleştirilen dikenli teller konusunda açıklama yaptı

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Kıbrıs Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs üzerinden Güney Kıbrıs’a yönelik düzensiz geçişleri akışlarının engellenmesi için ara bölgeye dikenli teller yerleştirilmesiyle ilgili tepkileri aşırı bulduğunu söyledi.
Nikos Nuris, ara bölgeye yerleştirilen dikenli teller konusunda açıklama yaptı

Kıbrıs Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Türkiye ve KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a yönelik düzensiz geçiş akışlarının engellenmesi için ara bölgeye dikenli teller yerleştirilmesiyle ilgili tepkileri aşırı bulduğunu söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk yarısında 3 bin 500 mültecinin ülkesine iade edilmesiyle birlikte, bu konuda nüfusa oranla Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada olduğunu ifade eden Nuris, aynı dönem içerisinde Güney Kıbrıs’a 13 bin siyasi sığınmacı gittiğini kaydetti.

Açıklamasında ara bölgeye dikenli teller yerleştirilmesinden etkilenen köylerin muhtarlarıyla görüştüklerini de dile getiren Nuris, köylerin endişelerini dinleyip fikir alışverişinde bulunduklarını, tezlerini izah ettiklerini aynı zamanda ara bölgeyi kimseye hediye etmediklerine açıklık getirdiklerini söyledi.

“Ara bölgenin işgal altında olan bir toprak olmadığını, ancak bunun Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından Yeşil Hattın yönetilmesi için Birlemiş Milletlere tahsis edildiğini ve burada hem yerleşik kişiler, hem de profesyonel anlamda faaliyette bulunan insanlar bulunduğunu” savunan Nuris “bütün bu kişilerin izlenecek olan prosedürle birlikte, çiti geçmeleri gereken her sefer, parmaklıklı kapılar aracılığıyla özgür erişime sahip olacaklarını” ifade etti.

Bir gazetecinin sorusuna yanıtında “Türkiye’nin mülteci konusunu kendi çıkarı için ele almaya son vermesi durumunda, dikenli tellerin olmamasının yolu olduğunu” da iddia eden Nuris “ancak Türkiye bu tutumunu yönlendirmeyi sürdürdüğü müddetçe ve bu rakamlarla birlikte, yerleştirilmesi gerekli görülen yerlere doğal engeller yerleştirmekten başka seçenekleri olmadığına” işaret etti.

Gerek mülteci akışlarının engellenmesi, gerek de düzensiz mültecilerin ülkelerine iade edilmelerine özel önem verdiklerini de ifade eden Nuris, Almanya ve Fransa’dan heyetlerle görüşmelerine de atıfta bulunarak, Almanya ve Fransa hükümetlerinin yer değiştirmeleri (taşınma) için bir miktar mülteciyi kabul etmeye istekli olduklarını belirtti.

AB’nin Rum İçişleri Bakanlığı'nın çağrısına kulak verdiğini ve Mennoya bölgesinde konaklama ve mültecilerin iade edilmesi prosedürü öncesinde kalacakları yerin inşa edilmesi için geçtiğimiz hafta 72 milyon Euro’luk bir finansman sağlanmasına karar verildiğini de anımsatan Nuris, İçişleri bakanlığının Yeşil Hattaki güvenlik noktalarında görev yapacak 300 özel polisten oluşan grubun finanse edilmesi talebi konusunda da olumlu yanıt beklediğini belirtti.

Nuris, FRONTEX’in mültecilerin ülkelerine iade edilmesiyle ilgili seyahat masraflarının tümünü karşılamayı üstlendiğini de sözlerine ekledi.

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