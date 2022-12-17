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Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

EBRU BAŞAY ECZANESİ

 17.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 02 42
 Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa

 

SEYRANTEPE ECZANESİ

 17.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 57 28
 Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

 

YENİKENT ECZANESİ

 17.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 93 78
 Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı

 

GİRNE BÖLGESİ

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

 17.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 34 34
 Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

 

SELİN ESER ECZANESİ

 17.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 06 66
 Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

 

ZİYA SENCER ECZANESİ

 17.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 826 51 91
 Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

AYBENK ECZANESİ

 17.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 37 88
 Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

 

ULUÇAY ECZANESİ

 17.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 24 24
 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

DOĞA ECZANESİ

 17.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 46 40
 Piyale Paşa Mah.No:121

 

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

 17.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0533) 882 94 56
 Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

 17.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 232 31 00
 Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜRSOY ECZANESİ

 17.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 377 84 49
 Akdoğan Mağusa

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 17.12.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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