Nöbetçi Eczaneler (17 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
EBRU BAŞAY ECZANESİ
|17.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 02 42
|Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
SEYRANTEPE ECZANESİ
|17.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 57 28
|Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
YENİKENT ECZANESİ
|17.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 93 78
|Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı
GİRNE BÖLGESİ
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
|17.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 34 34
|Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
SELİN ESER ECZANESİ
|17.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 06 66
|Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
ZİYA SENCER ECZANESİ
|17.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 826 51 91
|Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYBENK ECZANESİ
|17.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 37 88
|Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
ULUÇAY ECZANESİ
|17.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 24 24
|Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
DOĞA ECZANESİ
|17.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 46 40
|Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
|17.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0533) 882 94 56
|Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
|17.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 31 00
|Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜRSOY ECZANESİ
|17.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 377 84 49
|Akdoğan Mağusa
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|17.12.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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