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Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (27 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

CEMRE ECZANESİ

 27.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 65 49
 Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

 

GALEN ECZANESİ

 27.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 26 03
 Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

SEVAL ECZANESİ

 27.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 86 75
 9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

 27.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 11 88
 Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

 

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 27.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 857 54 94
 Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

 

SELİN ESER ECZANESİ

 27.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 06 66
 Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

UMUT ECZANESİ

 27.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 23 69
 Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

 

VEZİROĞLU ECZANESİ

 27.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 77
 Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SEVİL ECZANESİ

 27.12.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 35 91
 55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

 27.12.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 889 17 07
 ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

 27.12.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 28 56
 Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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