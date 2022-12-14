Nöbetçi Eczaneler (14 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ABBASOĞLU ECZANESİ
|14.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 16 64
|ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
ALPDOĞAN ECZANESİ
|14.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 10 36
|Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
GÜNEY ECZANESİ
|14.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 66 95
|Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
|14.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 01 88
|Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
|14.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 38 85
|Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
|14.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 857 54 94
|Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
RANA YONTAR ECZANESİ
|14.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 19 19
|Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa
REZAN ECZANESİ
|14.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 11
|İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
RESMİYE ESE ECZANESİ
|14.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 45 18
|Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
|14.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 46
|Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|14.12.2022 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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