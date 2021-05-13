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Norveç, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

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Norveç, Oxford-AstraZeneca tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşı kullanımını kan pıhtılaşması nedeniyle tamamen durdurduğunu ve Johnson & Johnson aşısının ise yalnızca gönüllülere uygulanacağını duyurdu.
Norveç, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Norveç, Oxford-AstraZeneca tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşı kullanımını kan pıhtılaşması nedeniyle tamamen durdurduğunu ve Johnson & Johnson aşısının ise yalnızca gönüllülere uygulanacağını duyurdu.

Norveç Başbakanı Erna Solberg düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, kararın her iki aşının nadir ancak ciddi yan etkileri göz önünde bulundurularak alındığını söyledi.

Daha önce Oxford-AstraZeneca’nın Covid-19 aşısını ulusal aşılama programından tamamen çıkaran Danimarka'dan sonra Norveç, aşının kullanımını durduran ikinci Kuzey Avrupa ülkesi oldu.

Başbakan Erna Solberg, şu ana kadar ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'ın aşısının Norveç'te kullanılmadığını ancak ülkenin halihazırda almış olduğu dozların gönüllülere uygulanabileceğini söyledi. Solberg, "Enfeksiyonlar artarsa veya diğer aşı üreticilerinden teslimatlarda başarısızlık olursa kullanabileceğimiz yedek stoklar oluşturmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Norveç'te Mart ortasına kadar uygulanan yaklaşık 135 bin AstraZeneca aşısından, genellikle genç ve sağlıklı insanlarda, dördü ölümcül olmak üzere sekiz şiddetli kan pıhtılaşması vakası bildirildi.
Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Dünya Sağlık Örgütü, aşının faydalarının risklerden daha ağır bastığını savunarak aşıların kullanılmasını tavsiye etmişti.

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