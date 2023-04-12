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Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

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Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Boris Kemka Tchinda Lambou mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, olguları aktardı.

Polis, 02.04.2023 tarihinde, saat 23:40 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yönetimindeki ZNG 948 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde batı istikametine doğru seyretmekte olan Boris Kemka Tchinda Lambou’nun (E-30) ilerlemekte olduğu yol üzerinde bulunan Honda ışıklarına geldiği esnada yolu yaya olarak güneyden kuzeye doğru geçmeye çalışmakta olan Wiilliam Ejieta Klınes’e çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahade altına alındığını ve 11 Nisan 2023 tarihinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, zanlının kanında herhangi birşey tespit edilmezken, yayanın kanında 341 promil alkol ve uyuşturucu belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının  150 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 3 kefilin 500’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına yerine getirememesi halinde ise 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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