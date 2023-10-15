Olumsuz hava koşulları nedeniyle maç tatil edildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ülkemizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle AKSA A2 Süper Lig'de oynanan Doğan Türk Birliği - Pera L. Gençler Birliği karşılaşmasının tatil edildiğini açıkladı.
KTFF'nin açıklaması şöyle:
"Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanan Doğan Türk Birliği - Pera L. Gençler Birliği AKSA A2 Süper Lig maçı müsabakanın 16.dakikasında futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle tatil edilmiştir."
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