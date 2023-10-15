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Olumsuz hava koşulları nedeniyle maç tatil edildi

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ülkemizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle AKSA A2 Süper Lig'de oynanan Doğan Türk Birliği - Pera L. Gençler Birliği karşılaşmasının tatil edildiğini açıkladı. 
Olumsuz hava koşulları nedeniyle maç tatil edildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ülkemizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle AKSA A2 Süper Lig'de oynanan Doğan Türk Birliği - Pera L. Gençler Birliği karşılaşmasının tatil edildiğini açıkladı. 

KTFF'nin açıklaması şöyle: 

"Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanan Doğan Türk Birliği - Pera L. Gençler Birliği AKSA A2 Süper Lig maçı müsabakanın 16.dakikasında futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle tatil edilmiştir."

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