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''Omorfo'' (Güzelyurt) kökenli Rumlardan ''anti-işgal yürüyüşü''

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“Omorfo” (Güzelyurt) kökenli Rumların her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri “anti-işgal yürüyüşü”nün 43’üncüsünün dün gerçekleştirildiği bildirildi.
''Omorfo'' (Güzelyurt) kökenli Rumlardan ''anti-işgal yürüyüşü''

Fileleftheros gazetesi, sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Hacıavraam’ın yürüyüşte yaptığı konuşmada, Rum Hükümeti’nden Türkiye’nin müzakere masasına dönmesi için daha etkili eylemlerde bulunmasını ve göçmenlerin desteklenmesi için alınan tedbirlerin doğru şekilde uygulanmasını talep ettiğini yazdı.

Gazete, bu yılki etkinliğe Güzelyurt kökenli çok sayıda Rum’un yanı sıra devlet ve kilise temsilcilerinin, askerin, polisin ve Slovenya, İngiltere, Sırbistan, Malta ve Yunanistan’dan yabancı temsilcilerin katıldığını kaydetti.

Habere göre Hacıavraam, konuşmasında Kıbrıs sorunundaki durağanlığın kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını ifade ederek, geri dönüş ısrarları ve niyetinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Hacıavraam, Türkiye’nin katı tutumunun yanı sıra, Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir çözüm bulunmamasının göçmen toplumunda endişe ve belirsizlik yarattığını kaydederek, tüm Kıbrıs halkının bitmeyen bekleyişe sürüklendiğini ifade etti.

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