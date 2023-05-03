OnlyFans yıldızının testini geçenler buluşmaya hak kazanıyor

Yetişkinlere yönelik içeriklerin belirli bir ücret karşılığında paylaşıldığı abonelik platformu OnlyFans’ta sayfası olan bir model, düzenlediği ankete doğru cevap veren hayranlarıyla randevuya çıkacak.

Aslen Parisli olan model Laurie, Twitter hesabına “doğru kişiyi bulamadığını, bu nedenle böyle bir yola başvurduğunu” yazarken “normal” bir erkek bulmak istediğini ve bunun aradığını bulmasına yardımcı olacağını umduğunu belirtti.

“DOĞRU ERKEĞİ BULAMADIM”

Güzel model, “Instagram’da mesajlarıma cevap vermiyorum, Tinder’da hep aynı mesajları alıyorum ve partilerde aptal adamlarla birlikte oluyorum.”

“Beni tatmin eden veya beni anlayan bir çocuk bulamadım. Bu yüzden bu çılgın deneyi yapmaya karar verdim.” diye ekledi.

Sorduğu sorulara verilen tüm cevapları okuyacağını ve olası eşleşmeleri belirleyeceğini açıklayan Laurie, eşleştiği kişileri bir sonraki adımdan haberdar edeceğini duyurdu.

Laurie’nin merak ettiği sorular arasında, “İlk buluşmada hesabı kim ödemeli?”, “Önce kim ‘seni seviyorum’ demeli?”, “Benimle hangi ekstrem sporu denemek istersin?” gibi çeşitli seçenekler yer alıyor.

Güzel model, bu soruları doğru cevaplayan biri olacağını ve “mükemmel erkeği” bulacağını umut ediyor.