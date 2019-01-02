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Örümcek korkusu olan Avustralyalı, cinayetten şüphelenen polisi alarma geçirdi

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Avustralya'nın batısındaki Perth kentinde bir kişinin örümcek fobisi, cinayet işlendiğinden şüphelenen polisi alarma geçirdi.
Örümcek korkusu olan Avustralyalı, cinayetten şüphelenen polisi alarma geçirdi

 

"Neden gebermiyorsun?" sesi gelen evde çocuk çığlığı duyan bir kişinin ihbarıyla olay yerine gelen polis, adı açıklanmayan babanın örümceği öldürmeye çalıştığının ortaya çıktığını açıkladı.

'Örümcek dışında yaralı yok'

Wanneroo polisinin Twitter mesajında, babanın aşırı örümcek korkusu olduğu belirtilerek "Baba, verdiği rahatsızlık yüzünden eve giden polis memurlarından özür diledi. Yaralı yok (örümceğin dışında)" denildi.

2015'te Sydney'de benzer bir ihbarla eve giden polis yalnız yaşayan bir kişinin evdeki eşyaları fırlatarak örümceği öldürmeye çalıştığını tespit etmişti.

Polis memurlarıyla "Seni öldüreceğim" diye çığlıklar atan erkek arasındaki diyalog Facebook'ta yayımlandıktan sonra sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Polisin açıklamasına göre evde şöyle bir diyalog geçti:

  • Polis: Karın nerede?
  • Adam: Karım yok.
  • Polis: Kız arkadaşın nerede?
  • Adam: Kız arkadaşım yok.
  • Polis: Komşular çığlıklar, ölüm tehditleri ve eşya fırlatma sesleri duymuş. Hadi dostum, ona ne yaptığını söyle.
  • Adam: Bir örümcek vardı. Çok büyüktü.
  • Polis: Peki, kadın çığlığı.
  • Adam: Özür dilerim. O bendim. Örümcekten çok ama çok nefret ederim.

 

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