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Osadchıy: “Kıbrıs’ta çok fazla asker var”

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Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Kıbrıs’ta çok fazla asker bulunduğunu söyledi
Osadchıy: “Kıbrıs’ta çok fazla asker var”

Haravgi gazetesinin haberine göre Osadchiy, ABD’nin Güney Kıbrıs ile ilgili son hareketleri ile ABD Kongresi gündemindeki silah ambargosunun kaldırılmasıyla ilgili yasa tasarısı ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın hava sahalarının ihlal edilmesiyle ilgili listeye dair değerlendirmelerde bulundu.

Osadchiy, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin, kurulduğu günden 2004’te AB’ye üye olana kadar Bağlantısızlar Hareketi üyesi olduğunu; ancak hâlâ adada çok fazla asker bulunduğunu ve İngiliz Üsleri’nin de adada bulunuyor olmasının, bu küçük ada için fazla olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliğin tırmanmasının, Kıbrıs sorununun çözümünü bloke ettiğini belirten Osadchiy, Rusya’nın müzakerelerin yeniden başlamasından taraf olduğunu ve Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmesini arzuladığını söyledi.

Osadchiy ayrıca, S-400 füzeleriyle ilgili olarak, bu füzelerin savunma silahı olduğunu ve kimseyi tehdit etmediğini ifade etti.

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