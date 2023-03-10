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Oscar’da geri sayım: İşte favoriler

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Pazar günü düzenlenecek Oscar Ödül Töreni bu yıl da heyecan dolu bir rekabete sahne olacak.
Oscar’da geri sayım: İşte favoriler

ABD’nin Los Angeles kentinde 12 Mart Pazar günü düzenlenecek törenle Oscar ödülleri 95’inci kez sahiplerini bulacak.

Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Oscar Ödül Töreni’ni bu yıl ABD’li talk show sunucusu Jimmy Kimmel sunacak.

95’inci Oscar Ödül Töreni’nde sunuculuk yapacak ünlüler arasında Hailey Bailey, Antonio Banderas, Glenn Close, Hugh Grant ve Nicole Kidman gibi bazı aktör ve aktrislerin yer alacağı ifade edildi. Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna da törende, birden fazla kategoride Oscar adaylığı bulunan Siyah Panter: Wakanda Sonsuza Kadar filminin En İyi Orijinal Şarkı adayı Lift Me Up şarkısını seslendirecek.

EN FAZLA ADAYLIĞI OLAN FİLMLER

Everything Everywhere All at Once, All Quiet on the Western Front ve The Banshees of Inisherin filmleri en fazla Oscar adaylığı alarak bu yılın favorileri arasında yer buldu.

Everything Everywhere All at Once toplam 11 adaylıkla yılın en çok Oscar’a aday gösterilen filmi olurken, onu 9 adaylıkla All Quiet on the Western Front ve yine 9 adaylıkla The Banshees of Inisherin takip ediyor. En önemli kategorilerden biri olan En İyi Film Oscarı’nda bu yıl 10 film yarışıyor.

Adaylıklarıyla dikkat çeken diğer filmler arasında Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı Top Gun: Maverick, James Cameron’ın yönettiği Avatar: Suyun Yolu, eleştirmenlerce oyunculuğu çok beğenilen ve favorilerde gösterilen Austin Butler’ın başrolündeki Elvis filmi yer aldı.

EN İYİ ERKEK VE KADIN OYUNCU KATEGORİSİNDE FAVORİLER

Balina filmiyle obez bir İngilizce öğretmenini canlandıran Brendan Fraser ile Elvis Presley’i canlandıran Austin Butler, eleştirmenlerce ve internet üzerinden yapılan anketlerde ‘En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına en yakın aktörler arasında gösterildi.

Tar filmiyle Avustralyalı aktris Cate Blanchett ile Everything Everywhere All at Once filminin Asyalı aktrisi Michelle Yeoh, Oscar heykelciğini kazanabilecek favoriler arasında öne çıkıyor. 

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