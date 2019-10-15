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ÖSO'nun temiz olmayan sicili Türkiye'nin üzerine yamanıyor

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"Harekâtta iş birliği yapılan ÖSO'nun temiz olmayan sicili Türkiye'nin üzerine yamanıyor; bu problem olabilir"
ÖSO'nun temiz olmayan sicili Türkiye'nin üzerine yamanıyor

Türkiye 'Barış Pınarı Harekâtı'nda yalnız mı? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 'tecrit edilmekten korkmuyoruz' açıklaması yalnızlığın ifadesi mi? ABD'nin yaptırım kararı neyin işareti? Şirin Payzın sordu, gazeteci Soli Özel yanıtladı.

Soli Özel, Türkiye'nin harekâtta iş birliği yaptığı ekiple ilgili "TSK'nın operasyon kapsamında bulunduğu bölgelerden hiç görüntüler sızmıyor ancak TSK ile beraber operasyona katılan gruplardan öyle görüntüler paylaşılıyor ki, korku verici. İş birliği yapılan ekibin sicili, davranışları Türkiye'nin üzerine yamanıyor. Bu da kamuoyunda soru işaretleri oluşturuyor. Bu Türkiye açısından problem olabilir" diye konuştu.

Türkiye'nin harekâtla ilgili siyasi ve diplomatik hedeflerinin daha iyi belirlenmesi gerektiğini belirten ve operasyonun şu ana kadarki sonuçlarını değerlendiren Özel, "Bu harekât, Türkiye'yi Suriye politikası konusunda siyasi olarak olmaması gereken bir yere sıkıştırdı. İran'ın Rusya'nın ve rejimin işine geldi. Aynı zamanda bu operasyon, Trump'ın SDG komutanıyla doğrudan telefonda konuşmasına neden oldu" dedi.  

"Kendimize söylediklerimiz ve yapacağımıza inandığımız şeylerle şu an da içinde ulunduğumuz durum birbirine uzak" ifadesini kullanan Soli Özel, Şam'la Kürtler arasındaki anlaşmaya ilişkin şunları söyledi: 

"PYD-YPG rejimle anlaşarak kendini Rusya'nın korumasına aldı. Yalnızca ABD değil Rusya da Türkiye'nin Membiç'i almasını istemiyor. Rusya buna karşı çıkarken Membiç'i almayı Türkiye nasıl düşünebildi? Rusya'nın tepkisi beklenmedik değildi. İki ülke arasındaki ilişkide, Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığı artacak."

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