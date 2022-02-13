OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e Fahri Doktora Unvanı

OSTİM Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e Ankara’da düzenlenen törenle fahri doktora unvanı verdi. Alanlarında gerçekleştirdikleri üstün nitelikli çalışmalarıyla ülke ve dünya için değer üreterek bilim dünyasına katkı ve ilham veren isimlere verildiği açıklanan fahri doktora beratı; Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL’i kurarak ülkeye sağladığı katkılar nedeniyle verildi.

Törende, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in, kuruculuğunu yaptığı GÜNSEL ile Kuzey Kıbrıs’ta otomotiv ekosistemi oluşmasına öncülük ettiği vurgulanırken; GÜNSEL Akademi ve Mesleğim Elimde programları ile sanayide nitelikli istihdam oluşturulmasına da büyük bir katkı sağlandığı belirtildi. Törende, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in uluslararası hukuk alanında verdiği eğitimler ile literatüre yaptığı katkılara da dikkat çekildi.

40 yaşındaki Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’de fahri doktoraya layık görülen en genç isimlerden biri oldu.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği törende Türkiye Bilişim Derneği Onursal Başkanı, bilgisayar ve yazılım mühendisi ve dil bilimci Prof. Dr. Aydın Köksal ve Turkovac aşısını geliştiren ekibe liderlik eden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye de fahri doktora unvanı verildi. Pek çok davetlinin katıldığı törende, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e fahri doktora beratını ise Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan takdim etti.

Prof. Dr. Murat Yülek: “Kuzey Kıbrıs’ta otomotiv ekosistemi oluşmasına öncülük eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e sanayide istihdama yönelik üstün hizmetlerinden ötürü teşekkürü bir borç biliriz.”

Fahri doktora töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, misafirlerini selamlayarak başladığı konuşmasına “Aklını kalbiyle yoğuran, bilgisini erdemiyle yücelten, başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa çalışmaları, hizmetleri ve şahsiyetleriyle örnek olan, günümüzün yaşayan değerlerine sizlerin huzurunda teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz” ifadesi devam etti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in uluslararası hukuk alanında verdiği eğitimler ile literatüre yaptığı katkılar ve kuruculuğunu yaptığı GÜNSEL ile Türk elektrikli araç üretiminin ivme kazanmasına sağladığı katkılar vesilesiyle fahri doktora verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Yülek, “Prof. Dr. Günsel, GÜNSEL bünyesinde kurduğu GÜNSEL Akademi ile Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri başta Kıbrıs’taki tüm öğrencilerinin otomotiv sektöründe kalifiye eleman olarak yetiştirilmesinde büyük bir istihdam oluşturmuştur. Yine lise öğrencilerine yönelik hayata geçirilen ‘Mesleğim Elimde’ projesi ile mesleki eğitimde niteliğin artırılmasına büyük katkılar sunmuştur” ifadesini kullandı.

GÜNSEL’in Türk elektrikli araç üretiminin ivme kazanmasına çok değerli katkılar sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Yülek, “Kuzey Kıbrıs’ta otomotiv ekosistemi oluşmasına öncülük eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e sanayide istihdama yönelik üstün hizmetlerinden ötürü teşekkürü bir borç biliriz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “GÜNSEL, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizi değil, dünyanın en önemli ve stratejik sektörlerinden birinde; Togg ile birlikte başta Türkiyemiz olmak üzere bütün Türk dünyasını temsil ediyor.”

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen fahri doktora töreninde konuşan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel konuşmasına; üniversitelerin, bilimi ve bilgiyi ürüne ve faydaya dönüştürmeden toplumsal ilerlemeye öncülük edemeyeceğini vurgulayarak başladı. “Çağımızın gerçek üniversiteleri, sadece teorik bilgi üretmekle yetinmeyerek; bu bilginin ne işe yarayacağının, topluma, ülkeye ve dünyaya ne fayda sağlayacağının peşinde koşan ve bunu ürüne dönüştürerek somutlaştıran kurumlardır” ifadesini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu misyona öncülük ederek; ana vatan Türkiyemizin gücünü de yanımızda hissederek çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Bu yaklaşımın en somut örneklerinden birinin KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL olduğunu söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizi değil, dünyanın en önemli ve stratejik sektörlerinden birinde; Togg ile birlikte başta Türkiyemiz olmak üzere bütün Türk dünyasını temsil ediyor. Bu sorumluluğu, Kıbrıs Türkünün, Türkiyemize ve Türk dünyasına duyduğu güçlü bağlılığın en anlamlı sembollerinden biri olarak sahipleniyoruz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti ve koruyucu burun spreyi Olirin’i de 2021’de kullanıma sunduklarını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, ürüne dönüşen projelerin yanı sıra, Yakın Doğu Üniversitesi’nin son beş yıllık akademik performans ve bilimsel üretkenliği ile uluslararası yükseköğretim derecelendirme kurumlarının 2021’de yayınladığı listelerde üst sıralarda yer aldığını vurguladı. Times Higher Education’ın yayınladığı Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda “Mühendislik” ve “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Günsel, “AD Scientific Index’in yayınladığı ‘En İyi Üniversiteler Sıralaması 2022’de ise Yakın Doğu Üniversitemiz 488’inci sırada yer alarak dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasına girdi” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, konuşmasını, “KKTC’miz ve Türkiyemiz için araştırmaya, geliştirmeye ve üretmeye devam ederken en özel motivasyon kaynaklarımızdan biri olacak olan ve gururla kabul ettiğim Fahri Doktora Beratı dolayısıyla başta OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Orhan Aydın’a, Sayın Rektör Prof. Dr. Murat Yülek’e ve OSTİM Teknik Üniversitesi Senatosunun çok değerli üyelerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle sonlandırdı.